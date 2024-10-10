"Немає жодної магії": Андре Тан похвалився м'язами у спортзалі та розповів, як змінити життя на краще

Дизайнер закликав не боятися йти до своєї мети фото з Instagram Андре Тана

Український дизайнер Андре Тан часто ділиться на власній сторінці в Instagram не лише модними порадами, але і порцією натхнення і мотивації.

Черговий подібний меседж він лишив у нещодавньому дописі та сторіс. Зокрема, Андре закликав не боятися змін у своєму житті та наполегливо йти до кращого.

"Життя – це наш вибір щодня. Кожна думка, кожна емоція, кожен крок, який ми робимо, – це результат наших свідомих або несвідомих рішень. Часто ми шукаємо зовнішні причини для змін або виправдання, але відповідь завжди всередині нас", – йдеться в дописі.

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"Якщо ти відчуваєш, що застрягла в одних і тих самих сценаріях, запитай себе: що я обираю в цю мить? Чи допомагає цей вибір мені рости, змінюватись, наближатися до себе справжньої? Кожен новий день – це можливість вибрати інший шлях. Іноді це нелегко, адже зміни лякають. Але справжні зміни завжди починаються з готовності переглянути свої рішення, з ризику вибрати нове. Це не магія, люба. Це твоя внутрішня сила, твоя здатність бути творцем свого життя. Обери себе сьогодні і завжди. Ти маєш на це право!", – підсумував він.

В сторіс дизайнер також продовжив мотиваційні заклики,

Про мотивацію і здоров'я скрін зі сторіс

"Немає жодної магії" скрін з Instagram

скрін з Instagram

Нагадаємо, нещодавно Андре Тан розповів, який осінній колір є найпопулярнішим цього сезону.