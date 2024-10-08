Пристрасть, елегантність і тепло: Андре Тан назвав трендовий колір осені-2024 і порадив, з чим його поєднати

Андре Тан порадив, як стильно утеплитися

З приходом осені українці дістають зі своїх шаф минулорічні теплі лахи і перебувають у пошуку нових.

Дизайнер Андре Тан розкрив трендовий колір осені-2024 і порадив, які речі слід придбати.

"Це відтінок, що поєднує в собі пристрасть, елегантність і тепло. Він ідеально доповнює осінній гардероб, додаючи нотку розкоші та витонченості. Винний колір чудово пасує до трендових кашемірових пальт, вовняних светрів та шкіряних аксесуарів. А його універсальність дозволяє легко поєднувати з класичними осінніми кольорами — бежевим, коричневим, сірим та золотистим.



Тож красуні, встигніть ще поносити цієї осені цей неймовірний колір! Мені він особисто дуже подобається, а вам як", - написав дизайнер.

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Нагадаємо, раніше ТаблоID зібрав свіженьку модну добірку, де запропонував обрати свій трендовий колір на осінь, а також порадили, якими речами оновити гардероб жінок і чоловіків.