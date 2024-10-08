Пристрасть, елегантність і тепло: Андре Тан назвав трендовий колір осені-2024 і порадив, з чим його поєднати

Марія Мельник 8 жовтня, 13:45
Андре Тан розказав про трендовий колір осені

Андре Тан порадив, як стильно утеплитися

З приходом осені українці дістають зі своїх шаф минулорічні теплі лахи і перебувають у пошуку нових.

Дизайнер Андре Тан розкрив трендовий колір осені-2024 і порадив, які речі слід придбати.

"Це відтінок, що поєднує в собі пристрасть, елегантність і тепло. Він ідеально доповнює осінній гардероб, додаючи нотку розкоші та витонченості. Винний колір чудово пасує до трендових кашемірових пальт, вовняних светрів та шкіряних аксесуарів. А його універсальність дозволяє легко поєднувати з класичними осінніми кольорами — бежевим, коричневим, сірим та золотистим.

Тож красуні, встигніть ще поносити цієї осені цей неймовірний колір! Мені він особисто дуже подобається, а вам як", - написав дизайнер.


До речі, раніше ТаблоID радив стильні сукні на осінь

До речі, раніше ТаблоID радив стильні сукні на осінь

А також трендові жакети

А також трендові жакети

Також радили звернути увагу на речі з замши

Також радили звернути увагу на речі з замши

Дизайнер радить придбати тренч, пальто, светр або сукню відтінку бургунді

Дизайнер радить придбати тренч, пальто, светр або сукню відтінку бургунді

Нагадаємо, раніше ТаблоID зібрав свіженьку модну добірку, де запропонував обрати свій трендовий колір на осінь, а також порадили, якими речами оновити гардероб жінок і чоловіків.

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