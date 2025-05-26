Міс Усанова у коштовній сукні з камінців та декольте до пупа покрасувалася на хіднику у Каннах

Марія Мельник - 26 травня, 16:00

Володарка титула "Міс Всесвіт Україна"-2023 Ангеліна Усанова показала ефектний вихід на червоний хідник у Каннах.

У своєму Instagram Ангеліна запостила фото, де постала у червоній декольтованій сукні філіппінського дизайнера Leo Almodal.

Усанова - портретне фото

Декольте сукні, вкрите камінням, ніби продовжує прикрасу на шиї

Фото з Instagram
Усанова на червоному хіднику у Каннах

Ангеліна вирішила, що найкращий спосіб підкорити червоний хідник - стати його частиною (в усіх сенсах)


Усанова в сукні з декольте до пупа

Як вам вибір Ангеліни?

Міс завершила образ не менш яскравим мейком

Міс завершила образ не менш яскравим мейком

Вартість сукні Усанової не відома, однак вироби від дизайнера коштують не менше, ніж 5000$.

Нагадаємо, раніше Усанова розказувала, як починає свій ранок та завдяки яким практикам розвантажує мозок.

Читайте також:

Усанова в обтислому спортлуці повисіла вниз головою і посиділа в позі лотоса

Прозора сітка і блискучі камінчики: "Міс" Усанова у переможному луці випнула сідниці на еко-конкурсі краси в Єгипті

Полумʼяне дефіле: "міс" Усанова у символічній сукні ефектно пройшлася подіумом еко-конкурсу. Відео

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів