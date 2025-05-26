Міс Усанова у коштовній сукні з камінців та декольте до пупа покрасувалася на хіднику у Каннах

Володарка титула "Міс Всесвіт Україна"-2023 Ангеліна Усанова показала ефектний вихід на червоний хідник у Каннах.

У своєму Instagram Ангеліна запостила фото, де постала у червоній декольтованій сукні філіппінського дизайнера Leo Almodal.

Декольте сукні, вкрите камінням, ніби продовжує прикрасу на шиї Фото з Instagram

Ангеліна вирішила, що найкращий спосіб підкорити червоний хідник - стати його частиною (в усіх сенсах)

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Як вам вибір Ангеліни?

Міс завершила образ не менш яскравим мейком

Вартість сукні Усанової не відома, однак вироби від дизайнера коштують не менше, ніж 5000$.

Нагадаємо, раніше Усанова розказувала, як починає свій ранок та завдяки яким практикам розвантажує мозок.