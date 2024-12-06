Андрес у м'ятому червоному та пір'ї на голові ефектно полежала для кампейну Гасанової

Марія Мельник 6 грудня, 13:00
Андрес - портретне фото
фото з Instagram

Модель Анна Андрес, яка вже багато років живе у Франції, знялася для кампейну українського бренду Gasanova.

31-річна Андрес попозувала в елегантній червоній сукні та з пір'ям на голові.

Андрес в сукні та з цікавим головним убіром

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фото gasanova.brand

Андрес полежала в бренді Gasanova

За думкою Гасанової, Андрес - уособлення жіночої краси

Як відомо, нині дизайнерка та засновниця бренду Ельвіра Гасанова здебільшого підбирає аутфіти першої леді Олени Зеленської для зустрічей з принцесою Вельською Кейт Міддлтон та першою леді США Джилл Байден.

У січні TabloID поспілкувався з Гасановою про співпрацю з Зеленською та дізнався, кого з голлівудських зірок вона хоче одягати.

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