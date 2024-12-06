Андрес у м'ятому червоному та пір'ї на голові ефектно полежала для кампейну Гасанової
Модель Анна Андрес, яка вже багато років живе у Франції, знялася для кампейну українського бренду Gasanova.
31-річна Андрес попозувала в елегантній червоній сукні та з пір'ям на голові.
Як відомо, нині дизайнерка та засновниця бренду Ельвіра Гасанова здебільшого підбирає аутфіти першої леді Олени Зеленської для зустрічей з принцесою Вельською Кейт Міддлтон та першою леді США Джилл Байден.
У січні TabloID поспілкувався з Гасановою про співпрацю з Зеленською та дізнався, кого з голлівудських зірок вона хоче одягати.
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