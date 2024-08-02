Андрес у леопардовому міні показала, як розважається у заторах. Фото

Українська модель Анна Андрес, яка вже багато років живе у Франції, показала нову порцію хижого контенту.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася серією фото у леопардовому міні. У звабливому луці манекенниця попозувала в машині.

"Затори", – лаконічно написала вона.

Модель приміряла трендовий цього сезону принт фото з instagram

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Поки машина у заторі, чому б не зробити фотосесію? фото з Instagram

Як відомо, Андрес заміжня за французьким бізнесменом Давидом Барокасом. Пара виховує двох хлопчиків, молодший з яких народився у 2022-му.

Нагадаємо, нещодавно Андрес показалася у компанії подружки екс-"ВІА Гри" Санти Дімопулос на Міконосі.