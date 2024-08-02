Андрес у леопардовому міні показала, як розважається у заторах. Фото
Українська модель Анна Андрес, яка вже багато років живе у Франції, показала нову порцію хижого контенту.
На своїй сторінці в Instagram вона поділилася серією фото у леопардовому міні. У звабливому луці манекенниця попозувала в машині.
"Затори", – лаконічно написала вона.
Як відомо, Андрес заміжня за французьким бізнесменом Давидом Барокасом. Пара виховує двох хлопчиків, молодший з яких народився у 2022-му.
Нагадаємо, нещодавно Андрес показалася у компанії подружки екс-"ВІА Гри" Санти Дімопулос на Міконосі.
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