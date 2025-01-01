Неплях із голим стегном і Трінчер із глибоким декольте показали, як зустріли 2025-ий у Куршевелі

ТаблоID 1 січня, 12:40
Неплях із голим стегном і у шапочці
фото з Instagram

"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях показала, як красиво зустріла 2025-ий у Куршевелі.

Компанію зірці склала 23-річна виконавиця Анна Трінчер.

Спільні фото дівчата запостили в Instagram.


Трінчер в сукні та боді

Анна зустріла новий рік ефектно, із оголеним стегном

Неплях у боді в Куршевелі

Як вам аутфіт міс?

Неплях і Трінчер у чорному

Дві Анни святкували в одному із закладів відомого гірськолижного курорту

На столі нічого зайвого
На столі нічого зайвого

Трінчер, окрім фото, залишила у дописі підсумки 2024-го.

"І перше, за що дякуватиму і не перестану це робити - це нашим захисникам і захисницям. Завдяки вам я жива. Я у своїй найкращій і найулюбленішій країні в світі. І я можу робити свою улюблену справу.

2024-ий мені подарував міцну дружбу. Прекрасні жінки зʼявились в моєму житті і стали моїм укриттям у часи шторму. Найкращі результати в карʼєрі, два столичні солдаути, абсолютно всі композиції, випущені в цьому році... Це не хизування, за цим стоїть велика кропітка робота. Найбільше, як в цьому році, я не працювала ніколи", - розповіла Анна.

Трінчер з декольте у Куршевелі

Нагадаємо,

Читайте також:

"Горить сарай - гори і хата": Трінчер про розлад харчової поведінки, зриви і що робила голою перед дзеркалом

Безброва Трінчер у декольтованому бургунді презентувала "трешовий" кліп про кохання

Неплях у колготках та пальті на голе тіло блиснула грудьми заради фото

Трінчер Неплях
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів