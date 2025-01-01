Неплях із голим стегном і Трінчер із глибоким декольте показали, як зустріли 2025-ий у Куршевелі

"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях показала, як красиво зустріла 2025-ий у Куршевелі.

Компанію зірці склала 23-річна виконавиця Анна Трінчер.

Спільні фото дівчата запостили в Instagram.

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Як вам аутфіт міс?

Дві Анни святкували в одному із закладів відомого гірськолижного курорту

На столі нічого зайвого

Трінчер, окрім фото, залишила у дописі підсумки 2024-го.

"І перше, за що дякуватиму і не перестану це робити - це нашим захисникам і захисницям. Завдяки вам я жива. Я у своїй найкращій і найулюбленішій країні в світі. І я можу робити свою улюблену справу.

2024-ий мені подарував міцну дружбу. Прекрасні жінки зʼявились в моєму житті і стали моїм укриттям у часи шторму. Найкращі результати в карʼєрі, два столичні солдаути, абсолютно всі композиції, випущені в цьому році... Це не хизування, за цим стоїть велика кропітка робота. Найбільше, як в цьому році, я не працювала ніколи", - розповіла Анна.

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