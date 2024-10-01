"Горить сарай - гори і хата": Трінчер про розлад харчової поведінки, зриви і що робила голою перед дзеркалом

Співачка та акторка Анна Трінчер зізналася, що страждає на розлад харчової поведінки та час від часу переживає зриви. 23-річна зірка працює з психологом та нутриціологом, щоби зрештою прийти до повної любові до себе та комфорту у власному тілі.

Про це Аня розказала у YouTube-шоу "Перепрошую".

"Я не можу згадати, що сталося в моєму житті, з якого моменту це сталося, що в мене почався дуже сильний РХП і я почала багато-багато років через це страждати. І я, до речі, не зовсім впевнена, що це взагалі фінально лікується. Мені здається, що є ремісія якась, але от скільки я вже працюю з нутриціологом, скільки я вже в свідомому споживанні, працюю з психологом, налагоджую контакт з тілом, мене все одно вертає", - поділилася артистка.

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"Я тільки знаходжу якийсь баланс і класні стосунки з їжею, щось стається, якась тригерна подія, і мене знову вертає", - визнала вона.

Анна старанно працює над тим, щоби вибудувати здорові стосунки з їжею

Так, один із таких відкатів стався у Трінчер нещодавно. Готуючись до зйомок кліпу, вона вирішила схуднути. Та через обмеження в їжі у неї зрештою увімкнувся "реактивний супротив", психологічна реакція, яку, зі слів зірки, майже неможливо побороти.

"Я бачу, наприклад, якусь гарну їжу, якийсь гарний тортик. Я така: "Ну хоча би спробую, як воно на смак..." Цікаво ж, навіть якщо ти знаєш, яке воно на смак. Ти береш цей маленький шматочок, і потім щось в моменті перемикається і ти такий "горить сарай - гори і хата", і ти починаєш компульсивно переїдати", - пояснила вона.

"У РХП-шників відсутній контакт з тілом і, наприклад, я втомилась і я це поєдную з тим, що мені треба поїсти, а мені треба відпочити", - зазначила Анна.

Також дівчина помітила за собою, що схильна "заїдати", особливо солодким, відчуття порожнечі, коли в неї нема романтичних стосунків.

Артистка не завжди в змозі встояти перед солодким Фото Kateryna Tomkiv

Тим, хто прагне покращити стосунки з власним тілом, Трінчер дуже радить сідяти голяка перед дзеркалом, розглядати і милуватися. Щоправда, сама зірка робила не лише це.

"Я мастурбувала голою перед дзеркалом", - оголосила Аня.

Нагадаємо, лише нещодавно Трінчер вдалося полюбити спорт, із яким досі в неї були "аб'юзивні стосунки". А ще вона якось розповіла ТаблоID, як доглядає за шкірою та як приваблює у своє життя гроші.



