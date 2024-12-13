Безброва Трінчер у декольтованому бургунді презентувала "трешовий" кліп про кохання

фото з Instagram

Співачка Анна Трінчер представила новий кліп "Треш", де знялася у незвичному стилі.

У відео виконавиця з епатажним мейком ефектно проїхалася в авто і заспівала про абсурд і кохання без меж.

""Треш" — відверта історія про кохання, яке перетворюється на боротьбу, про біль, що стає буденністю, і про сміливість сказати "досить", зробивши крок у бік свободи", - розказала Трінчер.

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"Ця пісня для кожного, хто хоча б раз горів у пожежі почуттів, які виявилися лише ілюзією. Це твоє нагадування, що завжди варто обирати себе", - йдеться в описі пісні.

Для зйомок зірці довелося неабияк змінити зовнішність завдяки хитромудрому мейку фото з Instagram

Виглядає дуже ефектно. До речі, висвітлювання брів серед зірок було популярне ще більше 10 років тому Фото gomeniuk_alex

Для зйомок співачці знадобилася спортивна (і не менш ефектна) Chevrolet Corvette