Неплях з трояндами на грудях та голим пупком повигиналася в ліфті і на підлозі

Тетяна Сухачова 26 вересня, 12:00

Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях потішила прихильників новою порцією звабливих кадрів.

Для чергової фотосесії красуня вбралася в ефектну обтислу спідницю й топ із трояндами на грудях.

Неплях часто тішить прихильників новим контентом

Неплях часто тішить прихильників новим контентом

фото з Instagram

Градус спекотності Неплях підвищила розкутими позами та відвертими ракурсами.


Анна вигнулася у ліфті

Анна вигнулася у ліфті

фото з Instagram Анни Неплях
Анна вмостилася на підлозі для ефектних фото

Анна вмостилася на підлозі для ефектних фото

фото з Instagram
Анна також вмостилася на підлозі й ефктно вигнулася для кадру

Анна також вмостилася на підлозі й ефктно вигнулася для кадру

фото з Instagram
Раніше Неплях без зайвої скромності називала себе амбасадоркою жіночності

Раніше Неплях без зайвої скромності називала себе "амбасадоркою жіночності"

фото з Instagram

Нагадаємо, Анна неодноразово демонструвала на зйомках форми в розкішних вбраннях. Красуня не цурається відвертих луків, тому запросто хизується спіднім у напівпрозорих одежинах.

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Модель Неплях

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