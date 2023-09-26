Неплях з трояндами на грудях та голим пупком повигиналася в ліфті і на підлозі

Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях потішила прихильників новою порцією звабливих кадрів.

Для чергової фотосесії красуня вбралася в ефектну обтислу спідницю й топ із трояндами на грудях.

Неплях часто тішить прихильників новим контентом фото з Instagram

Градус спекотності Неплях підвищила розкутими позами та відвертими ракурсами.

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Анна вигнулася у ліфті фото з Instagram Анни Неплях

Анна вмостилася на підлозі для ефектних фото фото з Instagram

Анна також вмостилася на підлозі й ефктно вигнулася для кадру фото з Instagram

Нагадаємо, Анна неодноразово демонструвала на зйомках форми в розкішних вбраннях. Красуня не цурається відвертих луків, тому запросто хизується спіднім у напівпрозорих одежинах.