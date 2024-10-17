Неплях у шкіряному міні наробила зухвалих фото з доберманом та у люксовому авто
Переможниця конкурсу "Міс Всесвіт Україна"-2021, блогерка Анна Неплях у шкірі наробила зухвалих фото на столичних вулицях.
На знімках 30-річна Анна в сукні попозувала у авто та з другом на ланцюжку.
Як відомо, Анна з тих жінок, хто нерідко зазнає коливань ваги. Наприклад, на початку повномасштабного вторгнення міс набрала 12 кілограмів. Раніше Неплях показувала у спідньому у різні періоди свого життя.
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