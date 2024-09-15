"В дурню вірять лише дурні": Неплях прикрила оголене тіло рушником та поміркувала про поведінку під час конфліктів. Фото
Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях потішила підписників новою гарячою фотосесією та помізкувала про поведінку під час конфліктів з іншими.
Світлинами Анна поділилася у своєму Instagram.
"Останнім часом спостерігаю за великою кількістю конфліктів, і тим як люди ведуть чи не вміють вести діалоги у екстрених ситуаціях. Дуже часто я ставлю себе на місце конфліктуючих і спостерігаю за поведінкою сторін: - А як я би реагувала? - Що мені б допомогло досягти мети? - Яка була б моя поведінка і слова? Ставила себе на те місце і вчора опинилася в такій же ситуації", - написала модель.
Неплях зазначила, що у людей завжди є вибір і вони самі обирають поведінку згідно виховання та цінностей.
"Я оберу бути людиною, якою є, не надягаючи маску "да я їх всіх порву", тим самим виглядаючи гавкаючою собакою чи бабою з базару", - зазначила вона.
Красуня загадала Ірину Фаріон, яка часто конфліктувала, але, за словами Неплях, вміла доносити сенси.
"Орлиці не сповідаються перед гієнами".Мені ж хочеться сказати, що чия правда - той непохитний. Звичайно, є люди, яким подобається жити в ілюзіях звеличуючи своїх ідолів, оточення, та вірячи кожному дурному слову, навіть від чорноротої людини. Але ж в дурню вірять лише дурні, бо їм хочеться вірити, що хтось поганий настільки, аби їм було добре", - додала Анна.
Модель запевнила, що ті, хто поливає брудом інших без жодних фактів, самі залишаються у бруді.
"Особисто мене не хвилює, що хто про мене каже. Бо єдине, на що вони мене спонукають - гуглити тих ноунеймів, що приписують поруч з моїм імʼям, щоб хоча б побачити, як вони виглядають і далі залишатися осторонь цієї інфи", - заявила Неплях.
Анна наголосила, що виходячи з теперішніх конфліктів, можна зробити висновок, що апелювати краще фактами, а не емоціями, адже потім або доведеться вибачатися, або ще більше заженеш себе у глухий кут.
"Людина, за якою правда, вона не біситься, бо має достатньо фактів і внутрішньої опори, аби протистояти супернику або взагалі не реагувати, останнє - моя стратегія", - додала вона.
Модель також порівняла конфлікти з насильством, мовляв, коли перестаєш чинити опір, стає "не цікаво тебе ґвалтувати".
"Страх, емоції, безвихідність - це те, на що вас намагаються розвести. І лише не піддавшись емоціям, ви можете перемогти, не ставши переможеним. Головне, при цьому не схопити стокгольмський синдром, але то вже інша історія", - заявила Неплях.
Нагадаємо, Анна Неплях нещодавно пофотографувалася у сексі-луці та чоботях на возі та з свійськими тваринами.
Як відомо, красуня не соромиться показувати своє тіло та як воно змінювалося. Якось вона опублікувала чесні фото у різні періоди свого життя.