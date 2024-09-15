"В дурню вірять лише дурні": Неплях прикрила оголене тіло рушником та поміркувала про поведінку під час конфліктів. Фото

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях потішила підписників новою гарячою фотосесією та помізкувала про поведінку під час конфліктів з іншими.

Світлинами Анна поділилася у своєму Instagram.

"Останнім часом спостерігаю за великою кількістю конфліктів, і тим як люди ведуть чи не вміють вести діалоги у екстрених ситуаціях. Дуже часто я ставлю себе на місце конфліктуючих і спостерігаю за поведінкою сторін: - А як я би реагувала? - Що мені б допомогло досягти мети? - Яка була б моя поведінка і слова? Ставила себе на те місце і вчора опинилася в такій же ситуації", - написала модель.

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Неплях зазначила, що у людей завжди є вибір і вони самі обирають поведінку згідно виховання та цінностей.

"Я оберу бути людиною, якою є, не надягаючи маску "да я їх всіх порву", тим самим виглядаючи гавкаючою собакою чи бабою з базару", - зазначила вона.

На фотосесію Неплях взяла прикраси та сонцезахисні окуляри Фото Максим Задорожний

Красуня загадала Ірину Фаріон, яка часто конфліктувала, але, за словами Неплях, вміла доносити сенси.

"Орлиці не сповідаються перед гієнами".Мені ж хочеться сказати, що чия правда - той непохитний. Звичайно, є люди, яким подобається жити в ілюзіях звеличуючи своїх ідолів, оточення, та вірячи кожному дурному слову, навіть від чорноротої людини. Але ж в дурню вірять лише дурні, бо їм хочеться вірити, що хтось поганий настільки, аби їм було добре", - додала Анна.

Неплях попозувала оголена, прикриваючи принади рушником Фото Максим Задорожний

Модель запевнила, що ті, хто поливає брудом інших без жодних фактів, самі залишаються у бруді.

"Особисто мене не хвилює, що хто про мене каже. Бо єдине, на що вони мене спонукають - гуглити тих ноунеймів, що приписують поруч з моїм імʼям, щоб хоча б побачити, як вони виглядають і далі залишатися осторонь цієї інфи", - заявила Неплях.

Як вам нові фото красуні? Фото Максим Задорожний

Анна наголосила, що виходячи з теперішніх конфліктів, можна зробити висновок, що апелювати краще фактами, а не емоціями, адже потім або доведеться вибачатися, або ще більше заженеш себе у глухий кут.

"Людина, за якою правда, вона не біситься, бо має достатньо фактів і внутрішньої опори, аби протистояти супернику або взагалі не реагувати, останнє - моя стратегія", - додала вона.

Модель також порівняла конфлікти з насильством, мовляв, коли перестаєш чинити опір, стає "не цікаво тебе ґвалтувати".

"Страх, емоції, безвихідність - це те, на що вас намагаються розвести. І лише не піддавшись емоціям, ви можете перемогти, не ставши переможеним. Головне, при цьому не схопити стокгольмський синдром, але то вже інша історія", - заявила Неплях.

Нагадаємо, Анна Неплях нещодавно пофотографувалася у сексі-луці та чоботях на возі та з свійськими тваринами.

Як відомо, красуня не соромиться показувати своє тіло та як воно змінювалося. Якось вона опублікувала чесні фото у різні періоди свого життя.