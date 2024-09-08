Кучерява Неплях у чоботях наробила спокусливих фото на возі та коло худоби
Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях, яка нещодавно відверто показала себе у різні періоди життя, в Instagram потішила підписників новими гарячими фото.
На фото Неплях з кучерявим волоссям, білому топі та шортиках попозувала на камеру у полі та з свійськими тваринами.
"Забираємо з собою в серденько все останнє тепло цих днів", - написала Анна.
Нагадаємо, нещодавно Анна Неплях в Одесі прогулялася вулицями у напівпрозорій сукні та поуявляла себе феєю.
Як відомо, модель частенько тішить своїх фоловерів гарячим контентом.
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