"Це не випадковість": Сагайдачна розказала про перебіг другої вагітності та як довго планує працювати

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Зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна, яка днями оголосила, що вдруге стане мамою, розповіла про перебіг вагітності.

В проєкті "ЖВЛ представляє" 35-річна актриса зізналась, що планувала народження другої дитини, але у декрет не збиралася.

"Я дуже хотіла! Це була запланована вагітність, це не випадковість. Як і за першої вагітності, я б хотіла працювати. Бо я знаю акторок, які працюють вже із животиком, але якось у мене так стається… Можливо, саме мені потрібно, щоб в період, коли я при надії, в мене не було проєктів. Тобто є якісь пропозиції, але вони не включають в себе вагітність. Тому я змушена відмовлятися", - пояснила вона.

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За словами Сагайдачної, за період другої вагітності вона стала більш спокійною і зваженою, навіть незважаючи на обстріли.

"У мене якийсь такий механізм самозахисту ввімкнувся. Коли я чую вибухи, коли дуже гучно, я спокійно на це реагую. У мене немає паніки, тому що я розумію — якщо буду нервувати, це відчуватиме дитина. Тому я стала дуже спокійною, дуже зваженою", - зазначила акторка.

Стать майбутньої дитини акторка не поспішає повідомляти, однак тарологи вже зробили свої припущення.

"Ми зробили фотосет. Всі тепер відгадують, хлопчик буде чи дівчинка. Але всі тарологи і ворожки кажуть, буде пацан, буде хлопчик. Я кажу, що добре, побачимо", — каже артистка.

Нагадаємо, у червні цьогоріч Сагайдачна розлучилася з чоловіком Євгеном, від якого має 5-річного сина Тимура.

Хто батько майбутньої дитини актриси, вона не повідомила.