"Коли ти глибоко вагітна": Сагайдачна у шпагатах насмішила виразом обличчя

Фото з Instagram

Акторка Анна Сагайдачна, яка незабаром вдруге стане мамою, не забує про заняття спортом.

У своєму Instagram 35-річна зірка "Кріпосної" показалася за розтяжкою, зокрема наробила шпагатів під наглядом тренерки.

"Коли ти глибоко вагітна, вся група боїться, щоби ти не народила прям під частренування", - підписала сторіс актриса.

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Щоправда, судячи з виразу обличчя зірки видно, що займатися з чималим животиком не так вже й легко.

Скільки ентузіазму і задоволення від тренування в обличчі акторки...

Насправді, зірка "Кріпосної" вражає своєю гнучкістю, враховуючи розмір її животика

Нагадаємо, акторка вже виховує 5-річного сина Тимура від ексчоловіка. Про батька майбутньої дитини Анни нічого не відомо. Раніше Сагайдачна розказувала, як наважилася на другу дитину у важкі часи та де планує народжувати.