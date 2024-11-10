"А далі як Бог дасть": Сагайдачна про те, як наважилася на другу дитину під час війни та де буде народжувати
Акторка Анна Сагайдачна, яка готується вдруге стати мамою, розповіла, як наважилася на ще одну дитину під час війни, та розсекретила, де буде народжувати.
Про це вона написала в Instagram у відповідь своїм підписникам.
За словами Анни, що, як і всі українці, чекала, що війна закінчиться скоро, але вона все ще триває. Тож, як зазначила акторка, тільки їй вирішувати - народжувати дитину чи ні.
"А їй кінця і краю немає. А моєму життю і жіночому здоров'ю є. Тож вам вирішувати, що сильніше: страх чи бажання мати дитину. А далі як Бог дасть", - написала вона.
Сагайдачна також зізналася, що її син Тимур хоче, аби у нього був братик.
До речі, народжувати зірка буде у державному пологовому будинку.
"В Києві, державному пологовому, там, де і Тімочку. Йду до того самого лікаря", - додала Анна.
Нагадаємо, в червні цього року Анна Сагайдачна заявила про розлучення зі своїм чоловіком Євгеном, батьком свого сина Тимура.
Як відомо, нещодавно Анна показала чуттєву фотосесію зі своїм сином.