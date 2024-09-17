"Є що показати": оголена Саліванчук у лісі посвітила апетитними формами і пояснила навіщо

Марія Мельник 17 вересня, 12:00

39-річна акторка Анна Саліванчук у важкі часи неспокою злилася з природою.

Зірка зробила це красиво, оголеною та лежачи в гамаку.

Відверте відео актриса запостила у своєму Instagram.

"Розумію, що зараз знов багато хто буде писати, - навіщо я виставляю такі відверті фото та відео, але я вам скажу так: бо хочу", - випередила навчена Саліванчук своїх коментаторів.


Оголена Саліванчук у гамаку

Відео виглядає дуже естетично, жодної вульгарності

відео elenponomaryova
Анна акуратно і красиво посвітила своїми формами

Анна акуратно і красиво посвітила своїми формами

Цього разу Саліванчук зіграла роль Мавки

Цього разу Саліванчук зіграла роль Мавки

"Анічка, у тебе є що показувати. Гріх ховати таку красу вільній жінці", - підтримала колегу за відвертість акторка Наталка Денисенко.

У коментарях Саліванчук також отримала чимало вогників і компліментів.

Анна хоча й не вважає себе ідеальною, однак приймає себе такою, якою є. Раніше актриса розказувала, які уколи краси робить і про свій тип фігури.

Нагадаємо, торік акторка розлучилася з батьком своїх синів, нардепом Олександром Божковим. Саліванчук не проти пірнути у нові стосунки, однак за умови, що майбутній чоловік не зароблятиме менше за неї.

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Анна Саліванчук
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