"Є що показати": оголена Саліванчук у лісі посвітила апетитними формами і пояснила навіщо
39-річна акторка Анна Саліванчук у важкі часи неспокою злилася з природою.
Зірка зробила це красиво, оголеною та лежачи в гамаку.
Відверте відео актриса запостила у своєму Instagram.
"Розумію, що зараз знов багато хто буде писати, - навіщо я виставляю такі відверті фото та відео, але я вам скажу так: бо хочу", - випередила навчена Саліванчук своїх коментаторів.
"Анічка, у тебе є що показувати. Гріх ховати таку красу вільній жінці", - підтримала колегу за відвертість акторка Наталка Денисенко.
У коментарях Саліванчук також отримала чимало вогників і компліментів.
Анна хоча й не вважає себе ідеальною, однак приймає себе такою, якою є. Раніше актриса розказувала, які уколи краси робить і про свій тип фігури.
Нагадаємо, торік акторка розлучилася з батьком своїх синів, нардепом Олександром Божковим. Саліванчук не проти пірнути у нові стосунки, однак за умови, що майбутній чоловік не зароблятиме менше за неї.
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