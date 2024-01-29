Трінчер у прозорому боді наробила звабних кадрів з голими сідницями
Співачка Анна Трінчер, яка не без пригод відпочиває на Балі, поділилася атмосферним відео з тамтешнього узбережжя.
Артистка зняла відео коло океану, попозувавши у сітчастому боді, яке оголило сідниці та ледь прикрилло груди.
До речі, на відпочинку співачка робить фотосесії не лише у купальнику та на пляжі. Нещодавно вона похизувалася кадрами в білому мереживному спідньому, які зняла на віллі, яку орендує на острові.
Нагадаємо, Трінчер не боїться експериментувати з образами. Поки щоправда далі перуки співачка не заходить, проте побачити її з каре можна.
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