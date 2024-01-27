Трінчер у трусиках та корсеті повигиналася на дивані для фото

Співачка Анна Трінчер знову потішила своїх підписників відвертими фото.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

Цього разу Аня влаштувала фотосесію у трусиках та корсеті білого кольору. Вона позувала перед камерою й на дивані, й вигиналася біля дверей, демонструючи свої підтягнути сідниці.

Фото @kat.rionna

Реклама:

Аня знову зачарувала фанів своїми фото

Користувачі у коментарях пишуть, що колишній зірки, Олександр Волошин має нервово курити після таких фото, а от інші зауважили, що відвертого контенту в Трінчер стало більше.

"Ань, ви дуже гарна дівчина, все ідеально. Але того плейбоя в стрічці вже забагато якось стало", - пишуть підписники зірки

Фото Instagram Анни Трінчер

До речі, дівчина днями дуже сильно отруїлася під час відпочинку на Балі

Фото Instagram Анни Трінчер

Нагадаємо, Анна Трінчер не так давно повідомила про розлучення зі своїм чоловіком, блогером Олександром Волошином.

Після розриву дівчина довго відновлювалася.