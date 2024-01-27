Трінчер у трусиках та корсеті повигиналася на дивані для фото
Співачка Анна Трінчер знову потішила своїх підписників відвертими фото.
Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.
Цього разу Аня влаштувала фотосесію у трусиках та корсеті білого кольору. Вона позувала перед камерою й на дивані, й вигиналася біля дверей, демонструючи свої підтягнути сідниці.
Користувачі у коментарях пишуть, що колишній зірки, Олександр Волошин має нервово курити після таких фото, а от інші зауважили, що відвертого контенту в Трінчер стало більше.
Нагадаємо, Анна Трінчер не так давно повідомила про розлучення зі своїм чоловіком, блогером Олександром Волошином.
Після розриву дівчина довго відновлювалася.
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