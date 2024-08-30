Вагітна Терлюга у чорному міні показала себе очима чоловіка. Фото
Срібна призерка Олімпіади в Токіо, каратистка Анжеліка Терлюга, яка днями повідомила про першу вагітність, показала себе очима чоловіка.
Спортсменка попозувала своєму коханому, тренеру Володимиру Зарецькому у чорному міні.
Анжеліка із задоволенням демонструє свій особливий стан, одягаючи короткі обтягуючі жіночні сукні.
Нагадаємо, Терлюга вийшла заміж у вересні 2021-го. Після весілля пара провела медовий місяць на Мальдівах. А про вагітність спортсменка оголосила красивими фото з чоловіком і УЗД-знімком.
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