Вагітна Терлюга у чорному міні показала себе очима чоловіка. Фото

Ватігна Терлюга показала, як її бачить чоловік фото vova_zaretskiy

Срібна призерка Олімпіади в Токіо, каратистка Анжеліка Терлюга, яка днями повідомила про першу вагітність, показала себе очима чоловіка.

Спортсменка попозувала своєму коханому, тренеру Володимиру Зарецькому у чорному міні.

Анжеліка із задоволенням демонструє свій особливий стан, одягаючи короткі обтягуючі жіночні сукні.

Реклама:

Спортсменка із задоволенням позує коханому

Поки животик майбутньої мами ледве видно

Нагадаємо, Терлюга вийшла заміж у вересні 2021-го. Після весілля пара провела медовий місяць на Мальдівах. А про вагітність спортсменка оголосила красивими фото з чоловіком і УЗД-знімком.