Вагітна Терлюга у чорному міні показала себе очима чоловіка. Фото

Марія Мельник 30 серпня, 15:30
Вагітна Терлюга у чорному міні

Ватігна Терлюга показала, як її бачить чоловік

фото vova_zaretskiy

Срібна призерка Олімпіади в Токіо, каратистка Анжеліка Терлюга, яка днями повідомила про першу вагітність, показала себе очима чоловіка.

Спортсменка попозувала своєму коханому, тренеру Володимиру Зарецькому у чорному міні.

Анжеліка із задоволенням демонструє свій особливий стан, одягаючи короткі обтягуючі жіночні сукні.


Вагітна Терлюга ззаду

Спортсменка із задоволенням позує коханому

Поки животик майбутньої мами ледве видно

Поки животик майбутньої мами ледве видно

Нагадаємо, Терлюга вийшла заміж у вересні 2021-го. Після весілля пара провела медовий місяць на Мальдівах. А про вагітність спортсменка оголосила красивими фото з чоловіком і УЗД-знімком.

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Терлюга
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