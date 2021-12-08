Каратистка Терлюга згадала, як світила трусиками у день весілля. ФОТО
Середа, 8 грудня 2021, 16:28
Срібна призерка Олімпіади в Токіо, каратистка Анжеліка Терлюга поділилася з підписниками спогадами про день свого весілля 22-го вересня.
Дівчина виклала кілька фото, на яких позувала в готелі у білій мереживній білизні.
"Мій незабутній ранок нареченої", - написала Ліка.
Як відомо, чоловіком каратистки став її колега Володимир Зарецький, з яким вона почала зустрічатися на початку цього року.
Після гучного весілля молодята провели медовий місяць на Мальдівах.
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії