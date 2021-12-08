Каратистка Терлюга згадала, як світила трусиками у день весілля. ФОТО

Срібна призерка Олімпіади в Токіо, каратистка Анжеліка Терлюга поділилася з підписниками спогадами про день свого весілля 22-го вересня.

Дівчина виклала кілька фото, на яких позувала в готелі у білій мереживній білизні.

"Мій незабутній ранок нареченої", - написала Ліка.

Весілля Анжеліки відбувалося в Одесі фото @sergeykostyrya

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Зранку ще незаміжня Терлюга трішки посвітила трусиками з балкону

фото з Instagram

Як відомо, чоловіком каратистки став її колега Володимир Зарецький, з яким вона почала зустрічатися на початку цього року.

Після гучного весілля молодята провели медовий місяць на Мальдівах.