"Вибір нашої сімʼї": вагітна Терлюга в обіймах чоловіка розказала, чому залишається в Україні і чого боїться

Олімпійська призерка з карате Анжеліка Терлюга у річницю великої війни пояснила, чому обрала залишатися на батьківщині.

У своєму Instagram одеситка запостила фото з чоловіком, тренером Володимиром Зарецьким, і зізналася, чого найбільше боїться.

"Зовсім не страшно жити мріями, будувати нереальні плани, витрачати всі гроші на подорожі, емоції і проживати повноцінне життя. Страшно розуміти, що в абсолютно будь-який момент ти можеш втратити все, бо вдома війна, а залишати свій дім, своє місце енергії та сили, своїх близьких ти не хочеш, і так ти живеш день за днем, звикаючи до тривог, вибухів, страждань…



Але в серці все ще існує надія на краще майбутнє, і ми залишаємось, віримо та працюємо, як можемо. І це мій вибір. Це вибір нашої сімʼї", - зазначила Анжеліка.



Реклама:

Родина спортсменів прийняла рішення бути вдома

Подружжя побралося у вересні 2021-го

"Я не уявляю своє життя без цього повітря, без нашого менталітету, без моря, без затишного дому та своєї сімʼї. І дуже не хочу уявляти. Це як відірвати шматочок серця та душі. Дякую нашим героям і захисникам, за те що даєте змогу жити в Україні. Віримо разом в найкраще, та треба насолоджуватись кожним моментом життя, як би складно нам зараз не було", - закликала спортсменка.

Нагадаємо, у вересні подружжя розсекретило стать майбутньої дитини.