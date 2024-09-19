Вагітна Терлюга у блакитних рюшах замилувала романтичними кадрами з чоловіком в Одесі

Олімпійська призерка з карате Анжеліка Терлюга, яка от-от вперше стане мамою, замилувала ніжними кадрами з чоловіком, тренером Володимиром Зарецьким.

Подружжя показало знімки з гендер-паті, щоправда, стать дитини поки не розкрило. Цікаво, що вечірку влаштували у рідному місті спортсменки – Одесі.

"Ми. Люблю тебе", – написала Анжеліка, звертаючись до чоловіка.

Цікаво, чи можна вважати блакитний колір вбрання Анжеліки натяком на стать малюка? фото з Instagram Анжеліки Терлюги

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Гендер-паті влаштували в Одесі фото з Instagram Анжеліки Терлюги

Пара вже 3 роки у шлюбі фото з Instagram

Як відомо, Терлюга з Зарецьким побралися у вересні 2021-го. Закохані зіграли весілля в Одесі, а згодом поїхали у медовий місяць на Мальдіви.

Нагадаємо, детальніше про молоде покоління українських спортсменок TabloID розповідав у попередньому матеріалі.