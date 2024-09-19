Вагітна Терлюга у блакитних рюшах замилувала романтичними кадрами з чоловіком в Одесі
Олімпійська призерка з карате Анжеліка Терлюга, яка от-от вперше стане мамою, замилувала ніжними кадрами з чоловіком, тренером Володимиром Зарецьким.
Подружжя показало знімки з гендер-паті, щоправда, стать дитини поки не розкрило. Цікаво, що вечірку влаштували у рідному місті спортсменки – Одесі.
"Ми. Люблю тебе", – написала Анжеліка, звертаючись до чоловіка.
Як відомо, Терлюга з Зарецьким побралися у вересні 2021-го. Закохані зіграли весілля в Одесі, а згодом поїхали у медовий місяць на Мальдіви.
Нагадаємо, детальніше про молоде покоління українських спортсменок TabloID розповідав у попередньому матеріалі.
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