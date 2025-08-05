"Почуваюся краще, ніж у 20": Арістова у боді, корсеті та з тортиком похвалилася стрункими ногами з нагоди 40-річчя. Фото
Телеведуча, бізнесвумен і ексдружина колишнього депутата Юрія Арістова, Марина Арістова 5 серпня святкує свій день народження. Їй виповнилося 40 років.
В Instagram іменинниця опублікувала ефектну фотосесію, для якої вдягнула чорне боді з червоним корсетом і підбори. У руках вона тримала тортик зі свічкою у кольорах свого лука.
"Сьогодні мені 40. І я почуваюся краще, ніж у 20. Не тому, що стало легше. А тому, що я взяла на себе відповідальність — за себе, своє тіло, свій настрій і своє життя", — написала вона.
Окрім цього Арістова назвала важливі правила, яким постійно слідує. Саме вони допомагають їй добре почуватися, залишатися здоровою і впевненою у собі:
"Я тренуюсь регулярно. Не для фігури. Для сили, гнучкості й енергії. Моє тіло — мій дім. Я не боюсь косметолога. Ботокс, гіалуронка, полімолочна кислота. Я дбаю про обличчя, яке щодня дивиться на мене у дзеркалі. Я розвиваю мозок. Читаю, пробую нове, виходжу з зони комфорту. Мені цікаво жити".
Серед інших обов'язкових речей у житті ведучої є режим сну, регулярні перевірки здоров'я і здача аналіз, усвідомлене харчування та позитивне мислення.
Як відомо, від Юрія багатодітна мама має двох дітей: дочку Машу і сина Роберта, а також вона виховує доньку Діану від першого шлюбу. Подружжя розлучилося на початку 2024-го. Пізніше Марина зізналася, що причиною стали зради з боку чоловіка.
А ще бізнесвумен любить робити спокусливі фото у бікіні та хвалитися своєю фігурою. Також у її гардеробі є дорогий одяг.