"Ніч яка місячна": Пивоваров із KOLA осучаснили легендарний український хіт. Відео

Тетяна Сухачова 2 жовтня, 14:30

Співак Артем Пивоваром, який останні кілька років творчий ресурс черпає, зокрема, з віршів українських класиків, презентував нову композицію.

Спільно з KOLA він переспівав добре відому "Ніч яка місячна", слова якої належать поету Михайлу Старицькому, а музика – Миколі Лисенку.

Співачка KOLA у кліпі Пивоварова

KOLA доєдналася до Пивоварова для новго каверу

скрін з відео

Нова версія отримала свіже аранжування та поєднання чоловічого і жіночого голосу, що додало їй ще більше чуттєвості.


"Ця лірична композиція сповнена щирості, показує глибину почуттів та передає стан душі закоханої людини… Ця поезія – одна з перлин української літератури… Сподіваємося, ця музична історія відгукнеться у ваших серцях!", – прокоментував вихід пісні Пивоваров.

Артем Пивоваров у кліпі

Артем вкотре звернувся до класики української літератури

скрін з відео

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, у творчому доробку артиста вже є чимало спільних робіт, зокрема, з Klavdia Petrivna, Надею Дорофєєвою, Златою Огнєвіч та Настею Каменських.

Читайте також:

"Я відчував те саме": Пивоваров не стримав сліз, втішаючи хлопчика, який втратив близьку людину. Пронизливе ВІДЕО

Справжні професії українських зірок: ким могли б бути Дмитро Монатік, Юлія Саніна, Артем Пивоваров та інші. Тест

Пивоварову 33 роки: як "Тьомчик із Вовчанська" став зіркою шоубізу

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів