"Ніч яка місячна": Пивоваров із KOLA осучаснили легендарний український хіт. Відео
Співак Артем Пивоваром, який останні кілька років творчий ресурс черпає, зокрема, з віршів українських класиків, презентував нову композицію.
Спільно з KOLA він переспівав добре відому "Ніч яка місячна", слова якої належать поету Михайлу Старицькому, а музика – Миколі Лисенку.
Нова версія отримала свіже аранжування та поєднання чоловічого і жіночого голосу, що додало їй ще більше чуттєвості.
"Ця лірична композиція сповнена щирості, показує глибину почуттів та передає стан душі закоханої людини… Ця поезія – одна з перлин української літератури… Сподіваємося, ця музична історія відгукнеться у ваших серцях!", – прокоментував вихід пісні Пивоваров.
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Нагадаємо, у творчому доробку артиста вже є чимало спільних робіт, зокрема, з Klavdia Petrivna, Надею Дорофєєвою, Златою Огнєвіч та Настею Каменських.
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