"Ніч яка місячна": Пивоваров із KOLA осучаснили легендарний український хіт. Відео

Співак Артем Пивоваром, який останні кілька років творчий ресурс черпає, зокрема, з віршів українських класиків, презентував нову композицію.

Спільно з KOLA він переспівав добре відому "Ніч яка місячна", слова якої належать поету Михайлу Старицькому, а музика – Миколі Лисенку.

KOLA доєдналася до Пивоварова для новго каверу скрін з відео

Нова версія отримала свіже аранжування та поєднання чоловічого і жіночого голосу, що додало їй ще більше чуттєвості.

Реклама:

"Ця лірична композиція сповнена щирості, показує глибину почуттів та передає стан душі закоханої людини… Ця поезія – одна з перлин української літератури… Сподіваємося, ця музична історія відгукнеться у ваших серцях!", – прокоментував вихід пісні Пивоваров.

Артем вкотре звернувся до класики української літератури скрін з відео

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, у творчому доробку артиста вже є чимало спільних робіт, зокрема, з Klavdia Petrivna, Надею Дорофєєвою, Златою Огнєвіч та Настею Каменських.