"Хто заборонить цього тирана?": Пивоваров відповів на хейт і закиди щодо примусу Соловій до дуету

Фото з Instagram Артема Пивоварова

Співак Артем Пивоваров записав відео, на якому процитував найпоширеніші закиди від хейтерів та навіть пригадав нещодавню заяву співачки Христини Соловій.

Ролик Артем опублікував у своєму Instagram.

Кілька днів тому Христина Соловій в ефірі радіо заявила, що має спільну композицію з Пивоваровим, яку вони записали для мультфільму "Мавка". Однак, за словами співачки, ця пісня була створена не з її бажання.

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"Я вже записала з ним фіт, але це було не зовсім моїм бажанням, тому що це була вимога продюсерів мультфільму "Мавка. Лісова пісня". До Артема є багато запитань", - сказала вона.

У своєму ж звернені до хейтерів Пивоваров відповів і їй.

"Рубрика "Вам видніше" виходить на новий левл. Цей тиран, він маніпулює людьми. Він заставляє записувати з собою дуети. Він заставляє людей співати, він заставляє танцювати. Він змушує військових записувати відео-подяки і взагалі хайпує на війні. Хто? Хто, скажіть мені заборонить цього тирана і чого його слухають?" - процитував він закиди своїх антифанатів.

Артем Пивоваров подякував своїм фанам, які відбувають його "вібрації" Фото з Instagram Артема Пивоварова

А потім він звернувся до ЗМІ та пояснив, чому на своїх концертах обливає людей водою.

"Знову напишете, що я віджартувався. Шановні ЗМІ, чому ви не показуєте іншу сторону медалі? Що я роздаю людям воду на концертах. І чому я обливаю водою людей? Тому, що їм спекотно. В залі дуже спекотно. Хтось з них втрачає свідомість, я зупиняю концерт. Роздаю воду, команда моя також це робить. Чому ви про це не говорите?" - сказав 33-річний Артем.

Співак також запитав, чому досі для своїх хейтерських матеріалів ЗМІ та антифанати використовують відео дворічної давності, на якому у нього перестав працювати мікрофон. В кінці ролику Пивоваров іронічно подякував ЗМІ та показав непристойний жест.

"Я не претендую на те, щоб мене "прикладали до рани". Я не надягаю на себе маски і не намагаюся ВСІМ сподобатися. Дякую тим, хто відчуває мою музику і мої вібрації. Завдяки вам я продовжую палати і світити", - написав він під відео.

У коментарях підтримати співака прийшла й співачка Оля Полякова.

"Боже! Дорогий мій! Не витрачай час на фігню! Цього всього немає! Ти талант, твоя праця феєрична, допомога дієва, всі це знають, а собаки ідуть! Люблю", - написала вона.

Нагадаємо, в одному із інтерв'ю Артем Пивоваров розкрив неочікувані факти зі своєї біографії. Наприклад, ви знали, що співаку доводилося приймати пологи?

Як відомо, на одному зі своїх концертів Пивоваров випадково зламав ніс своїй шанувальниці. Після концерту він запросив дівчину за лаштунки, де перепросив і обійняв її.