Ахат навідалася до України та посвітила голим животом на тлі житомирських краєвидів

Марія Мельник 21 червня, 14:30
Ахат в Україні

Ассія Ахат навідалася в Україну, де наробила фото на тлі води

Схоже, 59-річна скрипалька та співачка Ассія Ахат більше за свій відпочинок любить постити у мережі себе під час нього.

Цього разу зірка, яка навідалася з Америки в Україну, наробила фото на Житомирщині і розказала, чим займалася в колі друзів.

"Ми були з друзями та відсвяткували день народження подруги. Відпочинок із сім’єю, басейн, затишні будиночки, глемпінги і чудове озеро, риболовля, красивий ліс, неймовірно смачний ресторан домашньої кухні", - розповіла Асія.


Ахат оголила живіт на тлі води

Зірка часто демонструє свою фігуру

Ассія в Україні

До речі, Ахат регулярно займається спортом, аби мати струнку фігуру (і, звісно, хизуватися нею). Раніше вона наробила фото у боді з декольте.

Нагадаємо, Ахат живе у Маямі. Звідти вона приїжджає до України та, власне, Києва.

Читайте також:

Ахат у оверсайзі та з цуциком насолодилася прогулянкою Нью-Йорком

58-річна Ахат похизувалася стрункою фігурою у сексі-кетс'юті. Фото

58-річна Ахат оголила живіт на сонячному фото з песиком

Асія Ахат
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів