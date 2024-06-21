Ахат навідалася до України та посвітила голим животом на тлі житомирських краєвидів

Ассія Ахат навідалася в Україну, де наробила фото на тлі води

Схоже, 59-річна скрипалька та співачка Ассія Ахат більше за свій відпочинок любить постити у мережі себе під час нього.

Цього разу зірка, яка навідалася з Америки в Україну, наробила фото на Житомирщині і розказала, чим займалася в колі друзів.

"Ми були з друзями та відсвяткували день народження подруги. Відпочинок із сім’єю, басейн, затишні будиночки, глемпінги і чудове озеро, риболовля, красивий ліс, неймовірно смачний ресторан домашньої кухні", - розповіла Асія.

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Зірка часто демонструє свою фігуру

До речі, Ахат регулярно займається спортом, аби мати струнку фігуру (і, звісно, хизуватися нею). Раніше вона наробила фото у боді з декольте.

Нагадаємо, Ахат живе у Маямі. Звідти вона приїжджає до України та, власне, Києва.