Бех заселфилася в туалеті в сексі-трусиках та светрі

7 грудня 2023, 15:30

Легкоатлетка Марина Бех любить зайвий раз подражнити підписників результатом щоденного спорту.

28-річна Бех в купальнику заради ефектного фото підняла світшот і оголила прес

Де, як не тут?

Де, як не тут?

фото з instagram

Підписники доволі часто запитують Бех про її зовнішність. Так, кілька років тому вона відповідала, чи збільшувала губи, та показувала себе 18-річну.


Нагадаємо, раніше Бех розповідала, що не лише спорт, а й збалансоване харчування - запорука її чудового зовнішнього вигляду.

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