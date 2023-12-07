Бех заселфилася в туалеті в сексі-трусиках та светрі
7 грудня 2023, 15:30
Легкоатлетка Марина Бех любить зайвий раз подражнити підписників результатом щоденного спорту.
28-річна Бех в купальнику заради ефектного фото підняла світшот і оголила прес
Підписники доволі часто запитують Бех про її зовнішність. Так, кілька років тому вона відповідала, чи збільшувала губи, та показувала себе 18-річну.
Нагадаємо, раніше Бех розповідала, що не лише спорт, а й збалансоване харчування - запорука її чудового зовнішнього вигляду.
Приєднуйтесь до дискусії