Біллі Айліш під час концерту впала зі сцени і показала наслідки. Відео
Американська співачка Біллі Айліш під час свого концерту перечепилася, спускаючись сходами на сцені, і травмувалася.
Відео 22-річної виконавиці, яке вона спершу запостила в Insta-сторіс, активно поширилося у соцмережах.
Сама Біллі також показала синець, який з'явився в результаті інциденту.
Нагадаємо, у травні минулого року з фронтменом гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном під час концерту стався інцидент. На момент прощання з гостями заходу музикант збирався покинути сцену, після чого спіткнувся і впав.
А у грудні 2022-го зі співачкою Jerry Heil стався нещасний випадок під час концерту в Тернополі. 29-річна зірка отримала травму внаслідок падіння в оркестрову яму - перелом ребер.
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