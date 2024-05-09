Боса Квіткова у дизайнерському білому полежала на коні для ефектних фото
Блогерка Даша Квіткова, яка полюбляє ділитися результатами фотосесій у своїх соцмережах, показала чергову зйомку.
Щоправда, цього разу у центрі уваги була не Дашина фігура чи ефектне вбрання, а кінь, який став блогерці партнером на зйомках. Для фотосету на свіжому повітрі Квіткова босоніж вбралася у костюм Calvin Klein, а також попозувала верхи.
"Я – та сама дівчина", – написала вона під фото.
До речі, Квіткова останнім часом крім фотоконтенту ділиться рецептами, які є в її раціоні. Серед них – смузі й авокадо-тост, шаурма, а також корисний сніданок.
Нагадаємо, раніше Квіткова топлес демонструвала еротичну зйомку.
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