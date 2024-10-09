Фудблогерка-мільйонниця Нара Сміт зняла відеорецепт у сукні від українського бренду за $1400
23-річна американська блогерка та модель Нара Сміт, яка входить до списків одних із найпопулярніших інфлюєнсерів світу, підкорила серця своїх підписників двома аспектами: модою та кулінарією.
Красуня не просто розвиває свій блог у цих двох напрямках, а в прямому сенсі поєднує їх, готуючи страви у розкішних вбраннях.
І ось нещодавно на сторінці Нари у TikTok (10 мільйонів підписників) з’явилося нове відео, на якому вона порається на кухні у сукні українського бренду J’amemme вартістю близько $1400 (57 500 гривень).
Ефектне вбрання жовтого кольору ідеально пасувало до фруктового соку з ананасів, апельсинів та яблук, які красуня нарізала у кадрі.
Нагадаємо, українські бренди давно знані у світі. Зокрема, серед тих, хто з’являвся в одязі made in Ukraine Моніка Белуччі, Гайді Клум, Періс Хілтон та інші.