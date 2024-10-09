Фудблогерка-мільйонниця Нара Сміт зняла відеорецепт у сукні від українського бренду за $1400

Нара Сміт відома своїми відеорецептами. Дівчина готує страви різноманітної складності у вишуканих вбраннях, що перетворює весь процес на мистецтво фото з Instagram Нари Сміт

23-річна американська блогерка та модель Нара Сміт, яка входить до списків одних із найпопулярніших інфлюєнсерів світу, підкорила серця своїх підписників двома аспектами: модою та кулінарією.

Красуня не просто розвиває свій блог у цих двох напрямках, а в прямому сенсі поєднує їх, готуючи страви у розкішних вбраннях.

І ось нещодавно на сторінці Нари у TikTok (10 мільйонів підписників) з’явилося нове відео, на якому вона порається на кухні у сукні українського бренду J’amemme вартістю близько $1400 (57 500 гривень).

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Ефектне вбрання жовтого кольору ідеально пасувало до фруктового соку з ананасів, апельсинів та яблук, які красуня нарізала у кадрі.

Раптом ви думали, у чому сьогодні готувати вечерю :) скрін з відео

У Нари понад 10 мільйонів підписників у TikTok та 4,3 мільйони в Instagram скрін з instagram

Нагадаємо, українські бренди давно знані у світі. Зокрема, серед тих, хто з’являвся в одязі made in Ukraine Моніка Белуччі, Гайді Клум, Періс Хілтон та інші.