Фудблогерка-мільйонниця Нара Сміт зняла відеорецепт у сукні від українського бренду за $1400

Тетяна Сухачова 9 жовтня, 17:00
Інфлюєнсерка Нара Сміт

Нара Сміт відома своїми відеорецептами. Дівчина готує страви різноманітної складності у вишуканих вбраннях, що перетворює весь процес на мистецтво

фото з Instagram Нари Сміт

23-річна американська блогерка та модель Нара Сміт, яка входить до списків одних із найпопулярніших інфлюєнсерів світу, підкорила серця своїх підписників двома аспектами: модою та кулінарією.

Красуня не просто розвиває свій блог у цих двох напрямках, а в прямому сенсі поєднує їх, готуючи страви у розкішних вбраннях.

І ось нещодавно на сторінці Нари у TikTok (10 мільйонів підписників) з’явилося нове відео, на якому вона порається на кухні у сукні українського бренду J’amemme вартістю близько $1400 (57 500 гривень).


Ефектне вбрання жовтого кольору ідеально пасувало до фруктового соку з ананасів, апельсинів та яблук, які красуня нарізала у кадрі.

Блогерка Нара Сміт
Раптом ви думали, у чому сьогодні готувати вечерю :)
скрін з відео
Нара Сміт
У Нари понад 10 мільйонів підписників у TikTok та 4,3 мільйони в Instagram
скрін з instagram
@naraazizasmith soo good! 🫶🏽 #easyrecipe #homecooking #fypツ #momtok #toddlersoftiktok #juice ♬ La vie en rose (Cover Edith Piaf) - 田东昱

Нагадаємо, українські бренди давно знані у світі. Зокрема, серед тих, хто з’являвся в одязі made in Ukraine Моніка Белуччі, Гайді Клум, Періс Хілтон та інші.

Читайте також:

Крістен Стюарт у провокаційному луці українського бренду посвітила стегнами на кінопрем'єрі. Фото

Сонце, а не жінка: ексдружина Кличка показалася в яскравому костюмі від українського бренду

"Справжня Барбі" Періс Хілтон знялася у вбранні від українського бренду. Фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів