Сонце, а не жінка: ексдружина Кличка показалася в яскравому костюмі від українського бренду

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Єгорова, котра в 50 років повернулася до улюбленої роботи - моделінгу, показалася в Instagram у черговому ефектному луці.

Цього разу позувала вона у брючному костюмі від українського бренду Jeisoni. Причому піджак Наталя, схожа, надягла на голе тіло.

Весна - час для яскравих барв. Доведено Наталією Єгоровою

"Дозвольте собі бути яскравими... Кольори цього сезону вам у цьому допоможуть", - написала Єгорова.

Підписники в коментарях роблять жінці компліменти та порівнюють із сонечком.

Нагадаємо, діти Наталії та Віталія, Максим і Ліза нещодавно наробили нервів батькам шуму в мережі своєю алковечіркою в Гамбурзі.



