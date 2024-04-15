Сонце, а не жінка: ексдружина Кличка показалася в яскравому костюмі від українського бренду
Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Єгорова, котра в 50 років повернулася до улюбленої роботи - моделінгу, показалася в Instagram у черговому ефектному луці.
Цього разу позувала вона у брючному костюмі від українського бренду Jeisoni. Причому піджак Наталя, схожа, надягла на голе тіло.
"Дозвольте собі бути яскравими... Кольори цього сезону вам у цьому допоможуть", - написала Єгорова.
Підписники в коментарях роблять жінці компліменти та порівнюють із сонечком.
Нагадаємо, діти Наталії та Віталія, Максим і Ліза нещодавно наробили
нервів батькам шуму в мережі своєю алковечіркою в Гамбурзі.
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