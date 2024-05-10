"Справжня Барбі" Періс Хілтон знялася у вбранні від українського бренду. Фото

Тетяна Сухачова 10 травня, 12:00

Українські бренди вже давно заняли місце у серцях світових зірок. Вкотре це довела американська світська левиця та діджейка Періс Хілтон, яка обрала лук від бренду Gasanova для нової зйомки.

Результатами фотосету королева гламуру поділилася на своїй сторінці в Instagram, тоді як головна дизайнерка бренду Ельвіра Гасанова прокоментувала вибір зірки у своїх соцмережах.

"Періс Хілтон вже втретє обирає Gasanova! Цього разу це рожевий сет, в стилі справжньої Барбі!", – написала вона.

Періс у топі та спідниці від Gasanova

Періс у топі та спідниці від Gasanova

фото з instagram Періс Хілтон

Рожевого забагато не буває!

Рожевого забагато не буває!

фото з Instagram Періс Хілтон
фото з instagram Періс Хілтон

До речі, Періс є давньою прихильницею та клієнткою ще одного українського бренда – Ruslan Baginskiy. У його головних уборах діджейку неодноразово помічали повсякдень.

Нагадаємо, раніше Ельвіра Гасанова, вбрання якої носять Кардашяни та Джіджі Хадід, зізналася, кого з зірок хотіла б одягти.

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