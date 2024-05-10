"Справжня Барбі" Періс Хілтон знялася у вбранні від українського бренду. Фото
Українські бренди вже давно заняли місце у серцях світових зірок. Вкотре це довела американська світська левиця та діджейка Періс Хілтон, яка обрала лук від бренду Gasanova для нової зйомки.
Результатами фотосету королева гламуру поділилася на своїй сторінці в Instagram, тоді як головна дизайнерка бренду Ельвіра Гасанова прокоментувала вибір зірки у своїх соцмережах.
"Періс Хілтон вже втретє обирає Gasanova! Цього разу це рожевий сет, в стилі справжньої Барбі!", – написала вона.
До речі, Періс є давньою прихильницею та клієнткою ще одного українського бренда – Ruslan Baginskiy. У його головних уборах діджейку неодноразово помічали повсякдень.
Нагадаємо, раніше Ельвіра Гасанова, вбрання якої носять Кардашяни та Джіджі Хадід, зізналася, кого з зірок хотіла б одягти.