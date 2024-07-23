"Пощастило бути твоїм": бойфренд Гомес із нагоди її 32-річчя показав їхнє постільне фото

Американська співачка Селена Гомес днями відзначила 32-річчя. Із нагоди цього зірка отримала чимало привітань у соцмережах, зокрема, і від бойфренда, музичного продюсера Бенні Бланко.

У своєму Instagram він ніжно поздоровив кохану та показав кілька зворушливих фото.

"Я грав плюшевого ведмедика у твоєму кліпі. А тепер мені пощастило бути твоїм ведмедиком у реальному житті. Щасливого дня народження, крихітко. Люблю тебе! ", – написав він.

Співачка відзначила 32-річчя фото з Instagram

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Бенні та Селена разом вже більше року фото з instagram Бенні Бланко

До речі, раніше Бенні розповідав, що робить, аби вкласти Селену до ліжка.

Нагадаємо, про стосунки співачки та продюсера стало відомо через 6 місяців після початку їхнього роману. Гомес підтвердила відносини публічно у соцмережах, заступаючись за коханого під час суперечки з власним фанатом.