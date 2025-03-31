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"Це діє": Кошовий розповів, завдяки кому і на скільки схуднув та чому боїться зважуватися

Тамара Кудрявченко - 31 березня, 16:30

Шоумен Євген Кошовий, якому за тиждень виповниться 42 роки, зізнався, що допомогло йому схуднути та стати на шлях правильного харчування. 

Як розповів він Славі Дьоміну, дружині Ксенії не подобається його живіт і вона  йому постійно про це "капає". 

"Це діє, бо мене, людину, яка встає... вставала дуже пізно зранку, ніколи не примусиш поснідати", - почав Євген.

Євген Кошовий із дружиною

Ксенія не приховує, що не дуже схвалює наявність живота в свого зіркового чоловіка

Скріншот з відео

"(Вдалося схуднути - ред.) після походу до дієтолога, який подарував мені друг, і за це дуже велике дякую і за те, що вона наставила мене на такий путь, на якому можна було і снідати, і ходити в спортзал... Ну в спортзал я і до того ходив... Але правильне харчування - це все ж таки одна з найважливіших складових того, як може виглядати людина", - зауважив актор Студії "Квартал 95". 

Кварталівець Кошовий

Актор і раніше ходив в зал на тренування, але скинув вагу лише завдяки зміні харчування

На зауваження Дьоміна, що два роки тому Кошовий вже хвалився йому скинутими кіло, Євген зазначив, що хоче скинути ще 6-7 кілограмів. А також зізнався, чому не любить зважуватися. 

"Скинув десь 8. Не зважуюся, бо боюся. Думаю: бля, а раптом я залишуся на тому самому місці. Я бачу, що дехто заходить в спортзал і одразу встає на ваги і думаю - нє, я не такий...", - розповів Кошовий. 

Кошовий з Кварталу

Євген чесно зізнався, що боїться зважуватися 

Також шоумен додав, що нині ходить до спортзалу тричі на тиждень, і його дружина робить так само. 

Нагадаємо, нещодавно Євген із дружиною і старшою дочкою засвітився на прем'єрі фільму. До речі, подружжя Кошових входить до списку найміцніших пар українського шоубізу. 

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