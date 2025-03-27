Кошовий у компанії дружини і старшої дочки засвітився на кінопрем'єрі. Фото

Актор "Студії Квартал 95" Євген Кошовий на рідкісному фото показався з дружиною Ксенією та старшою дочкою Варварою.

Сім'я разом відвідала прем'єру фільму "раша Гудбай". 41-річний Євген у костюмі кольору хакі позував біля 17-річної доньки, що обрала чорний аутфіт, джинси і окуляри. Ксенія зупинилася на білій кофтині та штанах.

Родинним кадром 40-річна обраниця актора поділилась у себе в Insta-сторіс. Вона також похвалила переглянуту стрічку і авторів проєкту.

Для походу в кінотеатр усі члени сім'ї вдягнули кежуальні луки Фото Instagram

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Зазначимо, Варвара не так часто публікує у соціальних мережах. Якось вона показала стильну чорно-білу фотосесію та свого бойфренда. Минулого року Євген розповів про спілкування доньки з хейтерами.

Як відомо, Кошовий з коханою одружився у 2007 році. Пара також виховує 9-річну Серафіму.