Цимбалюк, Горбунов та Анатоліч отримали блогерську премію року
29 червня у заміському клубі відбулась церемонія нагородження Bloggers Awards 2025.
Це перша в Україні офіційна премії, що визнає інфлюенсерів як повноцінну силу культурного, громадянського й інформаційного впливу.
Благодійною місією премії став збір 1,5 млн грн на роботизовані комплекси для підрозділу артрозвідки Нацгвардії. Концерт розпочався з хвилини мовчання у пам’ять за усіма, кого забрала війна.
Було оголешено кілька номінацій і переможців у них.
"Блогер України 2025": Олег Машуковський, "Топ інфлюенсер України 2025": Candy Superstar, "Інста-мама України 2025": Даша Євтух, "Найкращий чоловічий блог 2025": Анатолій Анатоліч, "Найкращий beauty-блогер 2025": Dark Dany, "Найкращий food-блогер 2025": Ольга Мартиновська, "Найкращий актор-інфлюенсер 2025": Тарас Цимбалюк і "Найкращий телеведучий-інфлюенсер 2025": Юрій Горбунов.
На сцені виступили Kalush, Мішель Андраде, Олена Тополя та юна Софія Нерсесян, а ведучими події стали Андрій Чорновол та Валерія Товстолес. Нагороджувати номінантів завітали Віктор Павлік, Антоніна Хижняк, Юлія Ярмоленко та інші.
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