Цимбалюк, Горбунов та Анатоліч отримали блогерську премію року

29 червня у заміському клубі відбулась церемонія нагородження Bloggers Awards 2025.

Це перша в Україні офіційна премії, що визнає інфлюенсерів як повноцінну силу культурного, громадянського й інформаційного впливу.

Благодійною місією премії став збір 1,5 млн грн на роботизовані комплекси для підрозділу артрозвідки Нацгвардії. Концерт розпочався з хвилини мовчання у пам’ять за усіма, кого забрала війна.

Було оголешено кілька номінацій і переможців у них.

"Блогер України 2025": Олег Машуковський, "Топ інфлюенсер України 2025": Candy Superstar, "Інста-мама України 2025": Даша Євтух, "Найкращий чоловічий блог 2025": Анатолій Анатоліч, "Найкращий beauty-блогер 2025": Dark Dany, "Найкращий food-блогер 2025": Ольга Мартиновська, "Найкращий актор-інфлюенсер 2025": Тарас Цимбалюк і "Найкращий телеведучий-інфлюенсер 2025": Юрій Горбунов.

Олег Машуковський став топ-блогером України Фото пресслужби

Справжнє ім’я Кенді Суперстар – Наталія Вуглицька Фото з Instagram

Ольга Мартиновська є незмінною ведучою кулінарного шоу "МастерШеф". Вона перемогла у третьому сезоні, а з 2020 року є суддею проєкту

Цьогоріч Анатоліч веде найкращий чоловічий блог

Відтепер Даша Євтух - Інста-мама України

Тарас Цимбалюк став актором року. До речі, цьогоріч зірка також стане Холостяком

А от Юрій Горбунов - найкращий ведучий інфлюенсер 2025

На сцені виступили Kalush, Мішель Андраде, Олена Тополя та юна Софія Нерсесян, а ведучими події стали Андрій Чорновол та Валерія Товстолес. Нагороджувати номінантів завітали Віктор Павлік, Антоніна Хижняк, Юлія Ярмоленко та інші.

Раніше ТаблоID зібрав цікаві моменти з біографії Тараса Цимбалюка, який незабаром стане новим героєм "Холостяка".