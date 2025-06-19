Цимбалюк у білому та з метеликом офіційно показався в ролі "Холостяка" на зйомках шоу. Фото

Карина Тімкова - 19 червня, 17:30

35-річний актор Тарас Цимбалюк оголосив, що зйомки нового сезону романтичному шоу "Холостяк", в якому він буде головним героєм, стартували.

У своєму Instagram знаменитість опублікував фото, на яких показався в елегантному костюмі, що складався з чорних штанів, білого піджака і доповнювався метилом.

Разом із ведучим Григорієм Решетніком Тарас попозував на червоній доріжці на тлі ресторану, де, ймовірно, він і буде знайомитися з учасницями проєкту.

Тарас Цимбалюк в ошатному луці показався на зйомках Холостяка

Схоже, актор готовий шукати своє кохання. До речі, не так давно він пояснив, навіщо прийшов на шоу


Тарас Цимбалюк у смокінгу показався в ролі Холостяка на зйомках шоу
Переглянути шоу фанати зможуть вже цієї осені
Фото instagram

Нагадаємо, з 2022-го Цимбалюк зустрічався із блогеркою Світланою Готочкіною, але наприкінці 2024-го стало відомо розрив пари. До цього актор був одружений з візажисткою Тіною Антоненко. Також у мережі ходили чутки, що від зірки вагітна відома співачка. А нещодавно ТаблоID розповідав цікаві факти з його життя.

До речі, останнім часом Тарасу полюбилося влаштовувати піткані фотосесії і позувати в одній білизні.

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Цимбалюк Холостяк
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