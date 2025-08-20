Дакота Джонсон в обтислому металіку і Мелані Гріффіт у кросах на підборах: зіркові доня з мамою зчинили фурор на хіднику
Актриса Дакота Джонсон зчинила справжній фурор на прем'єрі свого нового фільму "Сплітсвіль", вийшовши на парадний хідник разом з мамою, голлівудською зіркою Мелані Гріффіт.
35-річна Дакота у срібній обтислій сукні з голими плечима та 68-річна Мелані у стильному молочному костюмі утворили гламурний дует, позуючи на червоній доріжці заходу 19-го серпня у Лос-Анджелесі.
Джонсон доповнила свій блискучий образ срібним браслетом та висячими сережками, а волосся уклала в свою фірмову зачіску.
Гріффіт же вигуляла оригінальні кросівки на шпильках, а волосся зібрала у пучок.
Як відомо, Дакота - дочка Гріффіт від першого чоловіка, актора Дона Джонсона. Також у Мелані є син від Стівена Бауера, 39-річний Александр Бауер та дочка від Антоніо Бандераса - 28-річна Стелла дель Кармен.