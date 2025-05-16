Дакота Джонсон у блискучих трусиках і топі поспокушала струнким тілом на сторінках глянцю. Фото

Карина Тімкова - 16 травня, 16:30

Зірка фільму "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон стала обличчям нового випуску журналу ELLE UK і дала інтерв'ю своєму колезі по майбутньому фільму "Матеріалісти", актору Педро Паскалю.

Знаменитість попозувала у романтичній фотосесії серед вінтажного інтер'єру. Акторка вдягнула боді, куценькі шортики, що нагадували спіднє, блискучий топ та смокінг.

Свої ефектні вбрання вона демонструвала на балконі, сходах і підлозі. Також 35-річна Дакота спокусливо повигиналася на кріслі.

Дакота Джонсон у ліфчику попозувала біля стіни

Зірка похизувалася тонкою талією

Усі фото tomschirmacher

Дакота Джонсон на балконі у боді похизувалася стрункими ногами

Які довгі ніжки

Дакота Джонсон у прозорому топі полежала на килимі

Актриса ефектно полежала на підлозі у напівпрозорій тканині

Дакота Джонсон у смокінгу повигиналася на балконі

Джонсон у смокінгу полазила по вінтажних вікнах

Дакота Джонсон засвітила оголені сідниці на сходах

Дакота випнула дупцю у блискучих шортиках

Дакота Джонсон у ліфчику і трусах попритулялася до стіни

Знаменитість захопила своїм пікантним виглядом

Дакота Джонсон на підлозі постояла на колінах

І похизувалася пласким животом

Дакота Джонсон спокусливо попозувала на сходах балкона

Цього літа на екрани виходить фільм "Матеріалісти" з Дакотою, Педро і Крісом Евансом в головних ролях. Акторка прокоментувала їхню стрічку:

"Було б чудово, якби фільм запалив в людях почуття надії, особливо щодо кохання. Але зрештою, я вважаю, що кожна людина в цьому житті має можливість ставити під сумнів і питати себе: "Яке моє справжнє бажання? Хто я?" Це нелегко зробити… Розплутувати себе незручно і може бути досить потворно. Але мені подобається, що кіно та мистецтво можуть просто прошепотіти питання людські серця"

Дакота Джонсон у прозорому топі повигиналася на кріслі

Кінозірка розбурхала уяву фанатів, вигинаюся на кріслі

Дакота Джонсон дала інтерв'ю Педро Паскалю

Селебріті з'явилася на обкладинці глянцю ELLE UK

Дакота Джонсон оголила стегна на підлозі

Дакота позваблювала оголеними стегнами у піжамці

Нагадаємо, минулого літа з'явилися чутки, що актриса порвала зі своїм нареченим, солістом гурту Coldplay Крісом Мартіном, але пізніше цю інформацію спростували. Загалом парочка не раз милувала мережу спільними моментами.

Також Джонсон епатувала своїм виглядом у повністю прозорій сукні на прем'єрі та спокушала бюстом у пристрасній фотосесії.

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