Дакота Джонсон у блискучих трусиках і топі поспокушала струнким тілом на сторінках глянцю. Фото
Зірка фільму "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон стала обличчям нового випуску журналу ELLE UK і дала інтерв'ю своєму колезі по майбутньому фільму "Матеріалісти", актору Педро Паскалю.
Знаменитість попозувала у романтичній фотосесії серед вінтажного інтер'єру. Акторка вдягнула боді, куценькі шортики, що нагадували спіднє, блискучий топ та смокінг.
Свої ефектні вбрання вона демонструвала на балконі, сходах і підлозі. Також 35-річна Дакота спокусливо повигиналася на кріслі.
Нагадаємо, минулого літа з'явилися чутки, що актриса порвала зі своїм нареченим, солістом гурту Coldplay Крісом Мартіном, але пізніше цю інформацію спростували. Загалом парочка не раз милувала мережу спільними моментами.
Також Джонсон епатувала своїм виглядом у повністю прозорій сукні на прем'єрі та спокушала бюстом у пристрасній фотосесії.