Дакота Джонсон у блискучих трусиках і топі поспокушала струнким тілом на сторінках глянцю. Фото

Зірка фільму "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон стала обличчям нового випуску журналу ELLE UK і дала інтерв'ю своєму колезі по майбутньому фільму "Матеріалісти", актору Педро Паскалю.

Знаменитість попозувала у романтичній фотосесії серед вінтажного інтер'єру. Акторка вдягнула боді, куценькі шортики, що нагадували спіднє, блискучий топ та смокінг.

Свої ефектні вбрання вона демонструвала на балконі, сходах і підлозі. Також 35-річна Дакота спокусливо повигиналася на кріслі.

Зірка похизувалася тонкою талією Усі фото tomschirmacher

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Які довгі ніжки

Актриса ефектно полежала на підлозі у напівпрозорій тканині

Джонсон у смокінгу полазила по вінтажних вікнах

Дакота випнула дупцю у блискучих шортиках

Знаменитість захопила своїм пікантним виглядом

І похизувалася пласким животом

Цього літа на екрани виходить фільм "Матеріалісти" з Дакотою, Педро і Крісом Евансом в головних ролях. Акторка прокоментувала їхню стрічку: "Було б чудово, якби фільм запалив в людях почуття надії, особливо щодо кохання. Але зрештою, я вважаю, що кожна людина в цьому житті має можливість ставити під сумнів і питати себе: "Яке моє справжнє бажання? Хто я?" Це нелегко зробити… Розплутувати себе незручно і може бути досить потворно. Але мені подобається, що кіно та мистецтво можуть просто прошепотіти питання людські серця"

Кінозірка розбурхала уяву фанатів, вигинаюся на кріслі

Селебріті з'явилася на обкладинці глянцю ELLE UK

Дакота позваблювала оголеними стегнами у піжамці

Нагадаємо, минулого літа з'явилися чутки, що актриса порвала зі своїм нареченим, солістом гурту Coldplay Крісом Мартіном, але пізніше цю інформацію спростували. Загалом парочка не раз милувала мережу спільними моментами.

Також Джонсон епатувала своїм виглядом у повністю прозорій сукні на прем'єрі та спокушала бюстом у пристрасній фотосесії.