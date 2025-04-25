Білодід на тренуванні наробила фото зі своїм Принцом

Олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід показала, хто допомагає їй тренуватися.

У своєму Instagram спортсменка у кімоно наробила милих фото з пухнастим улюбленцем на ім'я Принц.

"Принц допомагає мені тренуватися", - написала дівчина.





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Як відомо, раніше перед змаганнями Білодід часто доводилося обмежувати себе у харчуванні. Нещодавно вона розказувала, як голодування призвело до РХП та порівняла спорт із сексом.