"Могла набирати вагу навіть від води": Білодід розповіла про РХП після дворічного голодування та про різницю між спортом і сексом

24-річна олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід дала нове інтерв'ю, де розповіла про своє харчування, відновлення після тривалого голодування та сексуальне життя.

У розмові з Наталією Бобок вона зізналася, що два роки обмежувала своє харчування перед виступом на Олімпійських іграх у Токіо у 2020-му. Так сталось через те, що за дівчиною закріпилася вага у 48 кілограмів, яку вона мала підтримувати. Зірка також додала, що її активні тренування важко назвати корисними для здоров'я.

"Мені довелося два роки голодувати, не пити, не їсти майже нічого. Порції були по 50 грамів, могла набирати вагу навіть від води. Я робила це заради мети… Якби я здалася, я б собі цього не пробачила ніколи. Не можу сказати, що професійний спорт - це корисно для здоров'я, тому що ти себе "вбиваєш". Дійсно, купа травм, все болить", — зауважила знаменитість.

Білодід була змушена довго голодувати, щоб тримати низьку вагу. Після цього вона так само довго вчилася правильному харчуванню Кадр з відео Natalia Bobok

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Після закінчення Олімпіади Дар'я набрала 10 кілограмів, оскільки зникли заборони на їжу. Тоді вона вперше за довгий час насолодилася пончиками і смаженою картоплею. З часом вона захотіла мати здорове харчування, але не знала звідки почати.

"Я звернулася до нутриціолога… Вона навчила мене правильно харчуватися, говорила, що порції мають бути великі. Овочі дуже важливі, мало калорій і гарно насичують. Білок обов'язковий для м'язів, організму… Зараз я врегулювала своє харчування, у мене три прийоми їжі. Я можу з'їсти і солодке, і щось шкідливе, але це 20% від загальної їжі", — розповіла Дар'я.

Спортсменка зізналася, що після тривалого голодування має РХП (розлад харчової поведінки). І зараз вона працює над своїми стосунками з їжею. Вона намагається їсти корисно і з "любові до себе". Білодід постійно вивчає тему харчування. Тепер, коли вона йде в заклад, то замовляє салат з креветками, а не бургер, як раніше.

"У мене теж це психологічно є, тому що коли ти два роки нічого не їси, а потім дориваєшся до їжі й хочеш з'їсти все, бо у тебе така думка, що їжі знову може не бути. Я досі працюю над собою", — додала вона.

Більша частина її раціону складається з корисних продуктів. Дівчина знайшла баланс між жирами, білками та вуглеводами. Але інколи спортсменка все ж дозволяє собі шкідливі перекуси

У дзюдоїстки запитали, чи може спорт замінити інтимне життя.

"Мені здається, це різне. Якщо брати мої тренування - це не про задоволення, а про "вбити себе". Секс — це більше насолода… Перед змаганнями я намагаюся своє особисте життя на задній план поставити. Я стараюся не витрачати енергію навіть на близьких, на друзів, а накопичувати її та більше відпочивати", — зізналася олімпійська призерка.

Дар'я розповіла, що у місці, де живуть олімпійські чемпіони, був куточок з презервативами. Вони з ведучою пожартували, що їхні картонні ліжка можуть "не витримати"

Спортсменка додала, що з дитинства багато працювала і тренувалася, але не отримувала достатньої уваги від батьків. Вона дуже хотіла їхнього визнання. Білодід зізнається, що хоча поразок у її кар'єрі було мало, вона важко переживала кожну з них, оскільки завжди хотіла бути найкращою.

До речі, макіяж для дівчини зробив зірковий візажист Єгор Андрюшин. Під час фарбування Дар'я поділилася, що їй подобається її зовнішність без косметики. Вона сказала: "Я більше люблю себе без мейку"

Попри активні тренування дівчина не забуває про стильні виходи. Час від часу вона тішить підписників ніжними весняними луками та модними аксесуарами. А нещодавно вона зацікавила фото, на якому попозувала з голою спиною і букетом квітів.