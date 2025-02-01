Білодід у хижому монокіні похизувалася тілом на тлі балійського водоспаду

Юлія Леськова 1 лютого, 12:06
Дар'я Білодід попозувала для фото
Фото з Instagram Дар'ї Білодід

Олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід гайнула на відпочинок в Індонезію та активно ділиться контентом зі своїми шанувальниками в Instagram.

На Балі спортсменка наробила фото у купальнику у хижий принт на тлі водоспаду.

"Сила водоспаду вражає", - написала Дар'я.


Дар'я Білодід в купальнику

Спортсменка похвалилася струнким тілом на тлі неймовірних пейзажів Балі

Білодід наробила фото на Балі

Дар'я поділилася атмосферними кадрами з прихильниками

Дар'я Білодід коло водоспаду
Фото з Instagram Дар'ї Білодід

До речі, нещодавно Дар'я Білодід була в Лондоні, де заінтригувала фото з величезним букетом.

А якось у Гонконзі спортсменка наробила фото коло пам'ятника Брюсу Лі.

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