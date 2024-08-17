Білодід у бікіні посвітила струнким тілом на пляжі. Фото
23-річна дзюдоїстка Дар'я Білодід після участі в Олімпійських іграх 2024 вирішила трохи відпочити, тож подалася на море. Вона поділилася новими фото у купальнику.
На світлинах спортсменка позує на пляжі у рожевому бікіні з широкими бретелями та у футболці чорного кольору.
Цікаво, що геолокацію Дар'я вказала "Одеса", хоча фото зроблені точно не біля Чорного моря.
Нагадаємо, нещодавно Дар'я Білодід наробила стильних фото у купальнику у сонячній Греції.
Як відомо, наприкінці червня дзюдоїстка знялася у білому боді для українського Vogue.
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