Білодід у бікіні посвітила струнким тілом на пляжі. Фото

Юлія Леськова 17 серпня, 17:37
Дар'я Білодід позує для фото
Фото з Instagram Дар'ї Білодід

23-річна дзюдоїстка Дар'я Білодід після участі в Олімпійських іграх 2024 вирішила трохи відпочити, тож подалася на море. Вона поділилася новими фото у купальнику.

На світлинах спортсменка позує на пляжі у рожевому бікіні з широкими бретелями та у футболці чорного кольору.

Цікаво, що геолокацію Дар'я вказала "Одеса", хоча фото зроблені точно не біля Чорного моря.


Дар'я Білодід позує у купальнику

Білодід насолоджується відпочинком біля моря

Дар'я Білодід позує для фото
Дар'я Білодід наробила фото на морі

Спортсменка похизувалася стрункими ніжками

Дар'я Білодід попозувала на пляжі

Для гарного кадру дівчина вмостилася на піску

Дар'я Білодід на фото
Фото з Instagram Дар'ї Білодід

Нагадаємо, нещодавно Дар'я Білодід наробила стильних фото у купальнику у сонячній Греції.

Як відомо, наприкінці червня дзюдоїстка знялася у білому боді для українського Vogue.

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