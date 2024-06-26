Костюк топлес та Білодід у боді попозували для Vogue. Фото

Невдовзі у французькій столиці стартують Олімпійські ігри 2024. Україну на них представлятимуть різноманітні спортсмени у багатьох видах спорту.

Із нагоди цього український Vogue створив проєкт за участю деяких атлетів. Зокрема, у фотосесії можна побачити тенісистку Марту Костюк та дзюдоїстку Дар’ю Білодід. Перша попозувала у спідниці топлес, а інша – в білому боді на підлозі.

22-річна Костюк попозувала топлес Фото Jan Wasiuchnik

Дар'я Білодід попозувала на підлозі із поясом від кімоно фото Jan Wasiuchnik

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Також у зйомці взяли участь, зокрема, шаблістка Ольга Харлан, спортивний гімнаст Олег Верняєв, паралімпійці, плавці Денис Остапченко, Данило Чуфаров і плавчиня Анна Гонтар, а також художні гімнастки Таїсія Онофрійчук і Вікторія Онопрієнко.

Нагадаємо, український глянець вже не вперше знімає спортсменок на своїх сторінках та обкладинках. Зокрема, раніше Еліна Світоліна, Ярослава Магучіх та Ольга Харлан позували для Vogue.