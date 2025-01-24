Білодід у Лондоні оголила спину та заінтригувала розкішним букетом. Фото
Олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід заінтригувала букетом, який отримала у Лондоні.
У своєму Instagram 24-річна спортсменка запостила фото, де посвітила оголеною спиною і червоними трояндами.
Як відомо, Білодід нерідко отримує величезні букети від залицяльників, однак про своє особисте життя вона нічого не розповідає.
А ще у жовтні 2023-го спортсменка інтригувала фото з каблучкою на безіменному пальці.
Приєднуйтесь до дискусії