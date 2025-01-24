Білодід у Лондоні оголила спину та заінтригувала розкішним букетом. Фото

Марія Мельник 24 січня, 16:45
Білодід у спортивному
фото з Instagram

Олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід заінтригувала букетом, який отримала у Лондоні.

У своєму Instagram 24-річна спортсменка запостила фото, де посвітила оголеною спиною і червоними трояндами.

Білодід з букетом троянд

Схоже, у Білодід новий залицяльник?


Білодід похизувалася букетом

Дар’я не проти зайвий раз показати, що має популярність серед... чоловіків?

Як відомо, Білодід нерідко отримує величезні букети від залицяльників, однак про своє особисте життя вона нічого не розповідає.

А ще у жовтні 2023-го спортсменка інтригувала фото з каблучкою на безіменному пальці.

Читайте також:

Білодід в елегантному міні похизувалася довгими ногами на підборах за 69 тисяч. Фото

Білодід у капелюсі з бісеру, корсеті-пачці та атласних шортах запалила своє світло на гламурній зйомці

Білодід у спортивному міні виставила на камеру довгі ноги для модних фото

Білодід
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів