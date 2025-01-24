Білодід у Лондоні оголила спину та заінтригувала розкішним букетом. Фото

Олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід заінтригувала букетом, який отримала у Лондоні.

У своєму Instagram 24-річна спортсменка запостила фото, де посвітила оголеною спиною і червоними трояндами.

Схоже, у Білодід новий залицяльник?

Реклама:

Дар’я не проти зайвий раз показати, що має популярність серед... чоловіків?

Як відомо, Білодід нерідко отримує величезні букети від залицяльників, однак про своє особисте життя вона нічого не розповідає.

А ще у жовтні 2023-го спортсменка інтригувала фото з каблучкою на безіменному пальці.