Білодід в елегантному міні похизувалася довгими ногами на підборах за 69 тисяч. Фото

Олімпійська призерка з дзюдо Дар’я Білодід до моди та гламурного одягу має, здається, не меншу пристрасть, ніж до спорту.

Черговим луком красуня похизувалася у своєму Instagram. Цього разу Дар’я обрала чорну мінісукню-жакет. Її дівчина доповнила високими підборами Rene Caovilla вартістю 69 тисяч гривень та люксовою торбинкою.

Судячи з підпису, красуня зібралася на вечерю в заклад скрін з Instagram Дар'ї Білодід

Які ноги! скрін з instagram

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У спорстменки пристрасть до красивого одягу та брендових аксесуарів скрін з Instagram

Як відомо, в арсеналі Білодід чимало дизайнерських торбинок. В її шафі точно є Chanel, кілька Louis Vuitton та Dior.

Нагадаємо, раніше Білодід демонструвала стрункі ніжки в червоному міні.