Білодід в елегантному міні похизувалася довгими ногами на підборах за 69 тисяч. Фото

Тетяна Сухачова 4 жовтня, 14:15

Олімпійська призерка з дзюдо Дар’я Білодід до моди та гламурного одягу має, здається, не меншу пристрасть, ніж до спорту.

Черговим луком красуня похизувалася у своєму Instagram. Цього разу Дар’я обрала чорну мінісукню-жакет. Її дівчина доповнила високими підборами Rene Caovilla вартістю 69 тисяч гривень та люксовою торбинкою.

Дзюдоїстка Дар'я Білодід
Судячи з підпису, красуня зібралася на вечерю в заклад
скрін з Instagram Дар'ї Білодід
Дар'я Білодід

Які ноги!

скрін з instagram

Дар'я Білодід селфі

У спорстменки пристрасть до красивого одягу та брендових аксесуарів

скрін з Instagram

Як відомо, в арсеналі Білодід чимало дизайнерських торбинок. В її шафі точно є Chanel, кілька Louis Vuitton та Dior.

Нагадаємо, раніше Білодід демонструвала стрункі ніжки в червоному міні.

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Білодід
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