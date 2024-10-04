Білодід в елегантному міні похизувалася довгими ногами на підборах за 69 тисяч. Фото
Олімпійська призерка з дзюдо Дар’я Білодід до моди та гламурного одягу має, здається, не меншу пристрасть, ніж до спорту.
Черговим луком красуня похизувалася у своєму Instagram. Цього разу Дар’я обрала чорну мінісукню-жакет. Її дівчина доповнила високими підборами Rene Caovilla вартістю 69 тисяч гривень та люксовою торбинкою.
Як відомо, в арсеналі Білодід чимало дизайнерських торбинок. В її шафі точно є Chanel, кілька Louis Vuitton та Dior.
Нагадаємо, раніше Білодід демонструвала стрункі ніжки в червоному міні.
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