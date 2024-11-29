Білодід у капелюсі з бісеру, корсеті-пачці та атласних шортах запалила своє світло на гламурній зйомці

Марія Мельник 29 листопада, 13:30
Дар'я Білодід у білому костюмі
фото з Instagram

Олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід, яка 10 жовтня відсвяткувала своє 24-річчя, продовжує експериментувати з образами.

Цього разу спортсменка попозувала у міні, напівпрозорому корсеті та цікавому головному уборі.

"У кожній людині є світло, потрібно тільки його запалити", - підписала Білодід відео, на якому, певно, демонструє власне світло.


Білодід у корсеті-пачці

Білодід у корсеті українського бренду, вартість якого - 8000 гривень

скрін з відео
Ніжки Білодід

Спортсменка завжди демонструє свої стрункі довгі ніжки

Білодід - фото в повний зріст

Капелюшок з бісеру на спортсменці також зроблено в Україні (його вартість - 10 000 гривень)

Як відомо, Білодід дбає про свою фігуру і підтримує форму не лише завдяки регулярним тренуванням, а й грамотному підходу до харчування. Раніше вона радила, коли і що краще їсти.

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Білодід
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