Білодід у капелюсі з бісеру, корсеті-пачці та атласних шортах запалила своє світло на гламурній зйомці
Олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід, яка 10 жовтня відсвяткувала своє 24-річчя, продовжує експериментувати з образами.
Цього разу спортсменка попозувала у міні, напівпрозорому корсеті та цікавому головному уборі.
"У кожній людині є світло, потрібно тільки його запалити", - підписала Білодід відео, на якому, певно, демонструє власне світло.
Як відомо, Білодід дбає про свою фігуру і підтримує форму не лише завдяки регулярним тренуванням, а й грамотному підходу до харчування. Раніше вона радила, коли і що краще їсти.
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