Петрожицька здивувала новою зачіскою та яскравим блондом. Фото
Зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька, яка нещодавно здивувала богемним образом, знову експериментує.
Цього разу 32-річна актриса "повернулася до блонду", як сама вона написала в Instagram, де показала себе геть іншу.
Даша виклала фото, на яких вона яскрава білявка з каре. І хоч образ дуже личить зірці, з першого погляду її можна не впізнати.
Нагадаємо, нещодавно Петрожицька розповідала, як схудла на сироїдінні. А ще актриса розказувала, як коханий робив їй пропозицію.
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