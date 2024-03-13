Петрожицька здивувала новою зачіскою та яскравим блондом. Фото

Зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька, яка нещодавно здивувала богемним образом, знову експериментує.

Цього разу 32-річна актриса "повернулася до блонду", як сама вона написала в Instagram, де показала себе геть іншу.

Даша виклала фото, на яких вона яскрава білявка з каре. І хоч образ дуже личить зірці, з першого погляду її можна не впізнати.

Петрожицька в образі білявки знялася для Fashionpost Фото Agapov & Arno

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Як вам така Дар'я?

Нагадаємо, нещодавно Петрожицька розповідала, як схудла на сироїдінні. А ще актриса розказувала, як коханий робив їй пропозицію.