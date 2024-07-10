Астаф'єва у кімоно з торочками ефектно попозувала з новим співмешканцем
Ексспівачка і ведуча Даша Астаф'єва, яка місяць тому врятувала галку, що випала з гнізда, вже зробила з птахом спільний фотосет.
38-річна Даша разом із крилатим Патріком наробила фото на тлі солом'яного кола.
Як відомо, у вересні минулого року Даша розповіла про смерть свого собаки породи шиба-іну (сіба-іну) Чічіко. У смерті "синочка" вона звинувачує персонал однієї з відомих столичних ветклінік. Чічіко було лише 6 із половиною років. Нагадаємо, в 2019-му Даша взяла ще одного собаку цієї ж породи, дівчинку Луну, з якою живе і нині.
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