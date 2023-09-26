"Мій синок": заплакана Астаф'єва повідомила про смерть собаки та звинуватила ветклініку

Колишня співачка Даша Астаф'єва приголомшила трагічною новиною: один із її песиків, улюбленець підписників у її Instagram, шиба-іну (сіба-іну) Чічіко помер.

У смерті "синочка" зірка звинувачує песонал однієї з відомих столичних ветклінік. Заплакана Даша коротко повідомила про це в сторіс, зізнавшись, що перебуває в жахливому стані.

Руденького симпатяги Чічіко більше немає Фото з Instagram Астаф'євої

"Сьогодні нашого Чічу вбили у ветклініці. Поки що я не можу про це говорити. Але згодом я це доведу і хочу розповісти всім. Люди, які це зробили - нелюди", - написала Астаф'єва.

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"Це вбивці. Вся команда", - заявила зірка, зазначивши, що відбулася "жахлива ситуація халатного та жорстокого ставлення до члена її родини".

Даша дуже любила свого собаку

Вона подякувала тим, хто надсилає їй слова підтримки, хоча вони зараз і не в змозі їй допомогти. Тим же "доброзичливцям", які не забарилися їй вказати, що Чічіко був "просто собакою", Даша порадила, куди їм піти.



Що саме сталося з песиком, Астаф'єва поки не розказала. Вона наголосила, що хоче, аби всі власники тварин ретельно до того, кому довіряють лікувати своїх улюбленців.

Астаф'єва звинувачує ветеринарну клініку в халатності та жорстокості по відношенню до її песика

Чічіко було лише 6 із половиною років. Нагадаємо, в 2019-му Даша взяла ще одного собаку цієї ж породи, дівчинку Луну.















