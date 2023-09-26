"Мій синок": заплакана Астаф'єва повідомила про смерть собаки та звинуватила ветклініку
Колишня співачка Даша Астаф'єва приголомшила трагічною новиною: один із її песиків, улюбленець підписників у її Instagram, шиба-іну (сіба-іну) Чічіко помер.
У смерті "синочка" зірка звинувачує песонал однієї з відомих столичних ветклінік. Заплакана Даша коротко повідомила про це в сторіс, зізнавшись, що перебуває в жахливому стані.
"Сьогодні нашого Чічу вбили у ветклініці. Поки що я не можу про це говорити. Але згодом я це доведу і хочу розповісти всім. Люди, які це зробили - нелюди", - написала Астаф'єва.
"Це вбивці. Вся команда", - заявила зірка, зазначивши, що відбулася "жахлива ситуація халатного та жорстокого ставлення до члена її родини".
Вона подякувала тим, хто надсилає їй слова підтримки, хоча вони зараз і не в змозі їй допомогти. Тим же "доброзичливцям", які не забарилися їй вказати, що Чічіко був "просто собакою", Даша порадила, куди їм піти.
Що саме сталося з песиком, Астаф'єва поки не розказала. Вона наголосила, що хоче, аби всі власники тварин ретельно до того, кому довіряють лікувати своїх улюбленців.
Чічіко було лише 6 із половиною років. Нагадаємо, в 2019-му Даша взяла ще одного собаку цієї ж породи, дівчинку Луну.